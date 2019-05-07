遭陸施壓...台灣連3年未獲邀WHA！美：排除台灣會形成「危險漏洞」

▲瑞士日內瓦聯合國歐洲總部，亦為世界衛生大會舉辦地點。（圖／記者呂佳賢攝）

國際中心／綜合報導

由於中國大陸施壓，台灣連續第3年未能獲邀出席世界衛生大會（WHA），美國務院一名發言人表示，美方支持台灣參與國際組織，且將台灣排除於全球衛生、安全與執法網絡之外，可能形成危險漏洞。

第72屆世界衛生大會將於本月20日舉辦，網路報名時間為西歐時間6日截止，但是由於受到中國施壓，世界衛生組織（WHO）並未對台灣發出邀請，已是連續3年缺席。中央社報導，美國國務院以不具名發言人背景說明方式回覆郵件時表示，美國支持台灣成為不以主權國家為參與資格的國際組織會員，也支持台灣有意義參與以主權國家為會員資格的國際組織。

該發言人指出，這些國際組織包含國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（Interpol）、世界衛生組織（WHO），以及台灣參與的超過60個國際組織。美方也對於台灣在參與國際奧林匹克委員會（IOC）等國際組織的實質貢獻表達讚賞。

除了國際組織參與，發言人還提到，台灣在打擊恐怖組織伊斯蘭國（ISIS）、人道援助委內瑞拉、打擊伊波拉病毒蔓延與其他重要的全球議題都作出重要貢獻，另外，台灣在救災、醫療技術、執法與提高婦女經濟賦權等領域也展現了非凡能力。

美方指出，將台灣排除於全球衛生、安全與執法網絡之外，將產生危險漏洞，被惡意的國際和跨國行為者不當利用。

台灣外交部也在6日深夜發布新聞稿控訴，中國壓迫世界衛生組織排除臺灣的做法，完全背離世界衛生組織憲章所揭櫫的醫衛普世人權。中國外交部及國台辦以「一中原則」蠻橫阻撓我國出席WHA，國際社會「應正視中國政府邪惡的本質」，並支持善良的臺灣人民在國際組織的應有權利。

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中國外交部發言人耿爽則是在記者會上表示，因「一個中國原則」，中方決定不同意台灣參加今年世界衛生大會。