萊特海澤稱「陸違背承諾」...周四再度協商！彭博：智財問題引爆

▲中美雙方將於本周四再度協商。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）在6日透露，因應川普在推特突然表示10日要加徵關稅，中美新一輪的貿易談判將會在9日於華盛頓展開。萊特海澤提到，由於中國違背其承諾，美國認為無法接受。《彭博社》報導，中國要求的改變與智慧財產有關係，讓美方不悅。



路透社報導，萊特海澤向記者表示，「過去一周以來，我們看到，中國違背、背棄他們的具體承諾，這樣的舉動會讓貿易協定的內容產生實質性的變化，以美國的角度看來，這是無法接受的事情」。萊特海澤表示，這也是川普5日在推特上對中國下達「最後通牒」的原因。



川普在推特放話表示，週五（10日）起，將提高部分中國商品關稅，從原本的10%升到25%，另外還警告，剩下還未被加徵關稅的商品都要一併提高到25%。萊特海澤也表示加徵關稅將於10日凌晨開始實施。

因應這個變化，本週四和五，中美雙方將在華府再次舉辦協商，屆時中國副總理劉鶴也會加入，大陸外交部發言人耿爽也證實「中方團隊正在準備赴美磋商。」

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▲中方「違背承諾」惹川普不高興。（圖／路透社）



萊特海澤提到，川普希望看到更多「重大結構性的改變」，但目前都還沒有達成。財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）則提到，「若是美國與中國—世界上的兩大經濟體無法達成協議的話，將會非常的不幸」，因此他們希望在本周結束前可以產生協議，如果中方有任何不同的意見，他們都會向川普報告。

美方的代表，包括萊特海澤，都未提到中國實際上是「破壞什麼承諾」。《彭博社》報導，一名知情人士提到，上週雙方於北京協商時，中方官員告訴美方，他們不會同意需要修改中國法律的貿易協議，據了解，這項改變主要是結束中國強迫在中美國企業揭露專利技術與智慧財產權的措施。