尼日油罐車翻覆鐵軌旁...民眾搶燃油引爆炸！釀58死37傷

▲尼日發生油罐車爆炸意外。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

西非國家尼日在當地時間5日深夜發生油罐車翻覆爆炸的意外，地點位在首都尼阿美（Niamey）國際機場附近RN1公路上，鐵軌的附近，至少已經造成58人死亡，37人受傷，死亡人數可能再增加，大火更波及到附近的房屋，嚴重受損。



法新社報導指出，爆炸發生在午夜之前，現場四處可見油罐車和摩托車等殘骸。一名目擊者指出，「當時有許多機車騎士和路人在油罐車附近，突然就發生爆炸，我看到至少有40人死亡」。另一名目擊的大學生表示，「我走到外面，就看到油罐車翻覆，許多人搶著拿汽油，接著有火花竄出，下一秒所有東西都爆炸著火」。

CNN報導，許多傷者都有嚴重燒傷，因死亡人數可能再提高。尼日內政部長巴佐恩（Mohamed Bazoum）提到，當時油罐車翻覆後，可能是旁邊的摩托車起了火花，才引發爆炸，尼日總統伊素福（Mahamadou Issoufou）也到醫院探視傷者，並稱這場意外是「國家悲劇」。

尼日時常有油罐車爆炸意外，並且長期有從鄰國奈及利亞走私燃料的問題。奈及利亞是產油國，過去也曾發生過民眾在偷竊燃油時，油管突然爆炸起火的死傷意外。

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