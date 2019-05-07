貿易協商生變引美股崩盤！道瓊一度大跌471點　收盤拉回

▲中美貿易協商情勢破局，引美股大跌。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

美國總統川普在推特上突然在推特上放話，讓中美貿易談判生變，美股開盤後也跟著大跌，道瓊工業一度下跌471點，隨後「奇蹟般」挽回，收盤時小跌66點或0.25%，收在26,438點；標普指數跌13點或0.45%收報2,932點；那斯達克指數下跌40或0.50%，收在8,123點。



個股方面，高度依賴中國市場的蘋果股價一度下跌到 3.9%，收盤時跌1.54%，收報208.48美元；另外，幾個高度仰賴出口的公司股價也受挫，波音公司及重型機械製造商開拓重工（Caterpillar）股價分別跌了1.29%及1.65%。



最主要的原因就是美國總統川普在當地時間5日，突然在推特上放話，他表示，10日起將提高部分中國商品關稅，自10%調升至25%，重新啟動他幾個月前才撤回的威脅；同時警告，剩下還沒被課稅的，都等著被課稅。換言之，中國出口所有產品，將與先前被美國重擊的電子、醫療等高階產品一樣，全面課徵25％關稅。



川普的爆炸性宣布讓全球股市陷入恐慌，台股在6日終場大跌近200點、失守10,900大關。隨後川普又在推特上針對中國開炮提到，「美國過去好幾年在貿易上一直輸，每年損失了6到8千億美元，對中國則損失了5千億美元，很抱歉，我們不會再繼續這麼做了」。