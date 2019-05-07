全家福變遺照！3月大女嬰「被摸過」隔天暴斃　母親悲慟：有人上廁所沒洗手

▲一名3個月大的女嬰被親吻、撫摸後，隔天突然暴斃死亡。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

國際中心／綜合報導

英國德文郡（Devon）一名母親范登布魯克（Emily Vandenbrouck）在2018年8月帶著3個月大的女嬰參加親戚的募款活動，開心地拍下全家福照，這張照片卻成為了「最後的合照」，女嬰在活動中被許多賓客撫摸、親吻，隔天竟突然暴斃死亡。范登布魯克悲痛地表示，當天有人上廁所沒洗手就抱了女嬰，造成「B型鏈球菌」感染，也呼籲父母們要注意嬰兒的健康。

根據《Fox News》報導，范登布魯克一家人2018年參加親戚的募款活動，席間有許多賓客都友善地擁抱、親吻女嬰，回家後女嬰也正常吃飯、睡覺，沒想到這一睡就再也沒醒來，隔天范登布魯克的同居男友愛德華（Ashley Edwards）起床時，才驚覺女嬰已經變成一具冰冷的軀體，儘管緊急採取心肺復甦術（CPR）也毫無作用。女嬰母親悲傷地表示，「當我第一眼看到她時，就知道她已經死了」。

驗屍報告出爐後顯示，女嬰是感染了「B型鏈球菌」（GBS，Group B Streptococcus），約有百分之25女性的陰道或直腸內都有該種細菌，一般並不會導致生病，不過由於嬰兒抵抗力較弱，可能會在出生時在母親的陰道中感染，導致敗血症敗血症、肺炎、腦膜炎或癲癇發作等，嚴重甚至會致命。醫生也建議孕婦在產前應接受GBS檢測，做好相關因應準備，降低嬰兒感染的風險。

范登布魯克表示，活動當天女嬰接觸到許多賓客，可能有些人在上完廁所後未洗手就碰觸女嬰，才會導致細菌感染，而悲劇已經發生，藉此提醒每個家庭要隨時注意衛生，小心照顧嬰兒，不要像他們一樣每天都面對失去孩子的痛苦。