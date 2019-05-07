Fashion Nova泳衣秀「下」限　時尚辣妹擔心鮑鮑包不住

▲Fashion Nova泳裝秀下限，女士們怕絕處「縫」生。(圖／FASHION NOVA）

國際中心／綜合報導

著名時尚品牌Fashion Nova日前發表了一款時髦的女性連身泳衣，讓該品牌的支持者感到很為難。許多 Instagram用戶認為：這款泳衣會「走光」，穿上它，你必需有很大的勇氣。

跟市場上大多數的泳衣不同，這款連身泳衣在該邊的地方，暴露得更徹底。在上半身部分，它的設計的也很大膽，讓穿上它的人很容易露出「 左半球」 或「右半球」。

儘管這件泳衣挑戰性很大，但志在「帶領時尚」的人，仍然有豁出去的勇氣穿上它。其中一位深具自信的「時尚教主」，是安妮萊斯密爾頓(Annelese Milton)。她號稱在Instagram上擁有20.2萬名粉絲。

當她穿上這件「危機四伏」、走光風險極高的泳衣PO照後，許多粉絲都為之瘋狂。那麼， 你有勇氣穿上它嗎？據了解，有超過6. 9萬人表示喜歡她PO的這張照片，在照片下留言的人也很踴躍。

大多數回應者說，安妮萊斯這樣穿很好看。 儘管如此，不少時尚愛好者仍然認為，她們駕馭不了這件泳衣。一位網友留言說：「老實說，我真的很怕鮑鮑會走光！」

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▲安妮萊斯密爾頓示範穿上Fashion Nova這款秀下限泳衣。(圖／IG)