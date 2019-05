《冰與火之歌》驚見星巴克咖啡！　奇幻大戲變穿越劇

▲冰與火之歌畫面出現星巴克咖啡。(圖/翻攝自HBO畫面)

國際中心/綜合報導

HBO製播的奇幻大戲《冰與火之歌:權力遊戲」(Game of Thrones)已來到最後一季:第8季目前熱播,每一集都緊緊抓住全球數千萬影迷目光。

但第8季第4集《最後的史塔克》(The Last of the Starks)上周日(5日)播出時,最吸引大家目光的,卻是一個杯子:一個星巴克咖棑杯!

第4集描繪的是戰勝異鬼後的慶功宴、以及之後的權力布局。然而就在臨冬城的一場慶功宴上、約在播出到17分40秒的地方,「龍母」丹妮莉絲的桌上居然出現了一只星巴克杯子!很顯然的,工作人員在開拍前忘記拿走它。

幾分鐘內,這個畫面的截圖已經在網路瘋傳。截至周一早上,它成了社群媒體上最被熱烈討論的話題之一。

這齣大製作奇幻劇早期每一集的預算約600萬美元(約1.8億元新台幣) 。最後一季的六集,每集成本都在1500萬美元左右(約4.5億元新台幣),是有史以來最昂貴的電視劇之一。如今卻被區兩美元的咖啡給毀了。

有網友開玩笑說,「星巴克生意做得真大,連維斯特洛大陸(Westeros )都有分店!」

請繼續往下閱讀...