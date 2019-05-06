民主黨邀穆勒出席通俄門調查聽證會　川普反彈

▲民主黨很有興趣找特別檢察官穆勒(見圖)， 到國會的聽證會上「聊一聊」。(圖／達志影像／美聯社)

國際中心／綜合報導

儘管針對美國總統川普的「通俄門」調查已經落幕，但民主黨對此案仍然窮追猛打。眾議院司法委員會一名成員周日(5日)受訪時表示，特別檢察官穆勒(Robert Mueller)y的一名代表已經同意在本月15日出席司法委員會的聽證會；他也希望穆勒屆時能夠出席，不過目前尚未獲得對方首肯。

川普得悉後反擊：民主黨為「通俄門」調查已耗費巨額公帑，穆勒勒不應再出席聽證會。

羅德島的民主黨眾議員席西里尼(David Cicilline)接受「福斯星期日新聞」(Fox News Sunday)的的訪問時指出，美國人民有權直接聽取穆勒的意見，因此他希望對方能夠出席作證。之後他又在推特上補充說 ，他尚未就作證一事跟穆勒達成共識。

川普後來在推特上回應，民主黨過去兩年耗費3500多萬美元(約10.5億元新台幣)，查問超過500人，甚至動員18名民主黨人以及49名聯邦調查局幹員，結果長達400多頁的「通俄門」調查報告裡顯示，他根本不曾通俄！

川普質疑民主黨要求穆勒作證，只是因為討厭該報告的結論，希望找機會重啟調查。