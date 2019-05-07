川普推特語錄／對中貿易每年損失5000億美元　我們不會再這樣做了

▲美國總統川普。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普6日早上就連續在推特發文，他提了一篇新聞報導表示，德克薩斯州民主黨議員說，「彈劾是唯一可以阻止川普2020再次當選的辦法」。他直言這句話代表，民主黨不能夠公平的贏得2020大選。此外，他也再次談到中美貿易戰說，過去對中國貿易，美國每年損失5000億美元，「我們不會再那樣做了！」

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▼剛剛與日本首相安倍晉三談了北韓及貿易等問題，非常棒的對談！

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▼波多黎各從國會獲得了超過910億美元的颶風災難救濟金，超過了美國歷史上任何一個州。例如，怪物級的颶風讓佛羅里達州獲得120億美元、德克薩斯州獲得390億美元。

現在民主黨說不會救濟阿拉巴馬州、愛荷華州、內布拉斯加州、喬治亞州、南卡羅來納州、北卡羅來納州及其他州，除非能給波多黎各更多的資金。民主黨不希望農民得到任何援助，波多黎各應該會非常高興，而這些民主黨應該停止凍結急需的災難救援！

▼多年來，美國在貿易方面每一年都損失6000億至8000億美元。對中國，我們每年就損失5000億美元。對不起！我們不會再那樣做了。

▼此外，還有「沒有重罪和輕罪」之說，沒有通俄事件、沒有密謀、沒有妨礙司法。所有的犯罪都在另外一邊，這些是民主黨應該看見的東西，但他們不會。然而，桌子（風向）已經轉了！

▼「民主黨德克薩斯州議員艾爾．葛林表示，彈劾是唯一可以阻止川普2020再次當選的辦法。」來自《一個美國新聞網》。換句話說，民主黨不能夠公平的贏得總統大選，（但）你不可能彈劾讓我們國家創造歷史上最好好經濟的總統。