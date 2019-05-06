療養院爆勞資糾紛停擺　89歲失智嬤轉院慘遭「獨留車內1天」身亡

▲ 老婦人因療養院過失身亡。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

國際中心／綜合報導

南韓日前發生一起悲劇，一名罹患失智症的8旬老婦自原先居住的療養院轉送另一家療養院途中，因醫護人員疏失，導致她被獨留廂型車中長達一天，期間沒有進食，車上也沒有開空調，被發現時已經死亡。

據警察及院方說法，罹患失智症的89歲老婦人3日下午自全羅北道鎮安郡的療養院轉送全州市的途中被獨留車內，不幸身亡。她原先居住的鎮安郡療養院因爆發勞資糾紛，業務陷入停滯，院內逾70名院民因此被分送全州4家醫院，沒想到發生意外。

全州的療養院派出廂型車，將老婦人及其他7名院民一同載到未來將入住的療養院，車上還有一名護理人員及司機，抵達目的地後，卻沒有任何人發現她、將她送進院內。院方直到隔天的4日下午1時55分左右才驚覺少人，趕緊前往查看，便發現她已經沒有意識，儘管施行急救，仍在20分鐘後身亡。

院方人士坦言，「我方有過失，沒有想到她可能沒有下車，去查看才發現她還在車子裡。」療養院已經向家屬致歉，也表示願意賠償，但警方已朝業務過失方向展開調查。

這起案件曝光後迅速引起網友討論，紛紛留言表示，「療養院也太不小心了吧」、「車上的護理人員跟司機在幹麼」、「家屬一定要常常去看療養院裡的家人」、「一定要嚴懲療養院負責人」、「又不是載了7000人，才7個人而已，發生這種事合理嗎」。