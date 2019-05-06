孟晚舟8日出庭！加拿大怨：「完全不清楚」美國如何處置她

▲華為首席財務長孟晚舟。（圖／路透社）

記者朱世凱／綜合報導

加拿大2018年12月逮捕華為財務長孟晚舟後，便與中國關係緊張。中方近期也逐漸施壓加國，停止進口加拿大菜籽油和2家魁北克大型豬肉商的產品；加國只好求助美國，卻得不到任何回應，甚至不清楚對方是否正在和孟晚舟談判認罪協議。

據《路透社》5日報導，加拿大政府認為，逮捕孟晚舟是因應美國的要求，美加便該一同面對中國的反制才對，否則就沒有理由在其他的議題上繼續維持合作。加方消息人士表示，「當我們向美國人提出這個問題時，他們只回答『與中國人交手很困難』。」

他還說：「我們也不清楚究竟應該求助哪些美國官員，因為你根本不知道，在這時間點誰上誰下（成為核心人物）。」加拿大駐美大使麥諾頓（David MacNaughton）則指出，過去加國與美國在委內瑞拉和北約等議題都有密切合作，倘若此次中加問題得不到美國回應，那加方未來恐怕很難再「積極」協助。

▼中加關係愈趨緊張。（圖／達志影像／美聯社）

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麥諾頓也說，美國對孟晚舟的態度也令加方失望，「既然我們依照美國逮捕令來拘捕孟晚舟，那我們就應該知道你（美國）想做什麼，例如認罪協商之類的談判，而不是將加拿大丟在黑暗之中。」

據悉，孟晚舟下次的引渡聆訊將在本（5）月8日展開。有熟知中美貿易談判的消息人士指出，中方曾提議，將華為議題納入目前的中美貿易談判裡，不過美方談判人員拒絕這要求。

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