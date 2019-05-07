法國電信10年前員工自殺潮開庭　前CEO高層受審

▲法國電信前CEO迪迪埃·隆巴德（Didier Lombard）因10年前員工自殺潮事件而需出庭受審。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

法國最大電信公司「法國電信」（France Telecom，今稱Orange）前CEO迪迪埃·隆巴德（Didier Lombard）和另外6位現任及前任的高層管理人員，因10年前員工出現「自殺潮」事件，巴黎刑事法庭在6日開庭審理該案件。

根據《美聯社》報導，法國電信在十年前「自殺潮」發生時正進行裁員和現代化工作。2006至2008年間，為實施公司內部重組，解僱了2萬2000名員工；2008至2010年，數十名員工相繼自殺，引起媒體、政府部門和工會組織的關注；2013年，法國電信改名為Orange S.A。在這近7年裡，員工指控當時的執行長隆巴德（Didier Lombard）和法國電信「道德騷擾」。

起訴書中表示，法國電信多年來的裁員和重組行動給員工帶來極大壓力，導致一些人最終自殺。前CEO迪迪埃·隆巴德（Didier Lombard）、副手路易斯·皮埃爾·韋恩斯（Louise-Pierre Wenes）和前人力資源總監奧利維爾·巴博羅（Olivier Barberot）皆被指控在工作場所進行心理騷擾。另外四人，包括現任公司和社會責任負責人布里吉特·杜蒙特（Brigitte Dumont），則被指控協助和教唆犯罪。

報導還指出，法國電信對員工施加過度和侵入性的控制，指派員工促使士氣低落，未能提供任何培訓管道，孤立員工並進行恐嚇、威脅和減薪等行為，皆有可能損害員工的權利和尊嚴，進而改變人員的身心健康，或損害職業前途。

該案件審理時間預計超過兩個月，可望獲得企業界、工會和勞動問題專家持續的關注。法官也可能將以「制度性心理騷擾」相關罪名作出判決。