巴黎警察局遭吸血害蟲入侵　警員癢到全「逃跑」！

▲ 儘管有進行除蟲措施，警察局仍不斷地受到跳蚤侵擾。（圖／免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

警察身為人民保母，總是站在第一線維護社會秩序，然而，法國東北部一間警察局5日卻緊急封鎖警局，全體人員「逃跑」至他處工作，而導致這起事件的兇手，就是平常大家都會遇到的跳蚤。

根據《衛報》報導，這間警察分局位在巴黎第19區，事實上，跳蚤問題早在3周前浮出檯面，雖然已經有實施除蟲措施，但仍有許多警員遭受叮咬，更慘的是，情況到2日變得更加嚴重。

警察局在5日已經全面關閉，前門上還貼著一張告示寫著，「警察局已關閉直到另行通知」。警察聯盟公會也在推特上向大家訴苦，警局已經「遭到吸血害蟲入侵，工作條件讓人難以忍受！」

值得一提的是，工會成員克拉維洛（Emmanuel Cravello）透漏，雖然許多警員在咬傷後已經就醫，但問題在於，有不少警員無意中把「浩劫」帶回家中，導致小孩們也深受跳蚤困擾，「不能在繼續這樣下去了」。

目前，工會代表要求對警察局進行除蟲作業，預計要花費48小時以上的時間，此外，他們也於6日會晤法國內政部長卡斯塔納（Christophe Castaner），討論警察們的健康狀況。