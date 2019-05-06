「RV Petrel」再發現二戰沉船　日軍首艘重巡「古鷹號」找到了！

▲RV Petrel團隊在「古鷹號」附近發現203mm連裝砲。（圖／翻攝自Facebook／RV Petrel）

國際中心／綜合報導

美國海底探險團隊「RV Petrel」近期再次發現二戰沉船，他們在索羅門群島附近的海域找到日軍首艘重型巡洋艦「古鷹號」，古鷹號因在1942年10月的埃斯佩蘭斯海角海戰中捨身掩護青葉號，而成為美軍集中火力攻擊的目標，最後被90多發的砲彈擊中而沉入海底。

依據「RV Petrel」5日在臉書公佈的最新發現，他們在瓜達康納爾島（簡稱瓜島，Guadalcanal）東北方海域約1400公尺的深處找到「古鷹號」，這艘巡洋艦的船體裂成兩大部分，船艏與艦橋相距600公尺，不過船艏前端仍可看到代表日本皇室的菊花紋章，而裝載的203mm連裝砲、水上偵察機機庫、魚雷發射管等皆散在四處。

「古鷹號」為日本海軍建造的第一代高速重型巡洋艦，二戰爆發後，隨日本艦隊四處征戰，其中珍珠港、關島、威克島（Wake Island）等戰役都有它的蹤影。1942年中期美日雙方在瓜島展開為期半年的消耗戰，古鷹號除了護送增援部隊外，也需要爭奪制海權（Command of the sea, Thalassocracy）。

1942年10月美日爆發著名的埃斯佩蘭斯海角海戰（亦稱為第二次薩沃島海戰，The Battle of Savo Island），「古鷹號」與「青葉號」、「衣笠號」還有2艘驅逐艦奉命轟炸美軍機場，途中卻遭美軍艦隊攔截，雙方爆發衝突，「古鷹號」因捨身掩護受重創的「青葉號」，將自己夾在美軍和青葉號之間，成為美軍集中攻擊的目標，最終被擊中90多發砲彈而沉入海底，全艦共33人死亡、110人失蹤，以及115名船員被俘虜，而「青葉號」則成功撤退。

▼RV Petrel團隊在2019年2月25日找到「古鷹號」，並於近期公告在官網上。（貼文／翻攝自Facebook／RV Petrel）