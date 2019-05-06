巴拿馬總統當選人柯狄索：美國應更關心中美洲　否則直接拱手讓給中國

▲巴拿馬總統當選人柯狄索與支持者慶祝當選。（圖／路透）



實習記者陳妙津／綜合報導

巴拿馬總統當選人柯狄索（Laurentino "Nito" Cortizo）5日甫以33%得票率擊敗對手後，接受外媒訪問表示，美國應該更關注中美洲的發展，如果再不警覺，便是將這地區拱手讓給近年大肆投資的中國，而且他已經與中國駐巴國大使對談過，未來在互利條件下，將積極提升與中國間的貿易關係。

據《路透》報導，柯狄索代表中間偏左的民主革命黨（Democratic Revolutionary Party）出戰總統大選，雖然與預期中會領先10%的民調不同，但5日大選時仍獲得33%得票率，小勝執政黨民主更新黨（Democratic Change party）候選人、前外交部長魯斯（Romulo Roux）2個百分點左右，當選巴拿馬總統，將於7月1日就職。

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▲▼巴拿馬總統當選人柯狄索與妻子Yazmin Colon。（圖／路透）

66歲的柯狄索受過美國教育，也曾擔任過農業部長，大選投票前接受路透專訪表示，「我們需要、也要求過，美國應該更關注包含巴拿馬在內的中美洲地區，否則在沒有警覺時，中國會在美國自以為的『後院』取得更多突破。」

川普近來為了懲罰越來越多非法移民進入美國，而中美洲各國卻無法提供相應對策，而接連削減對瓜地馬拉、薩爾瓦多及宏都拉斯等中美洲國家的援助。相比之下，中國同時間正積極投資中美洲國家，協助基礎建設等。

▲柯狄索呼籲美國應更加注重中美洲，以免將機會拱手讓給中國。（圖／路透）



2017年時，巴拿馬與台灣斷交，轉而與中國建交，並在去年12月中國大陸國家主席習近平到訪時，兩國簽署19項基礎建設、貿易、金融、觀光及其他領域的合作協定。柯狄索表示，他已經與中國駐巴拿馬大使對談過，將會在互利條件下，積極持續提升雙方的貿易關係。

▲習近平訪巴拿馬。（圖／路透社）



薩爾瓦多與多明尼加也陸續與中國建交。近來宏都拉斯也表示，因川普政府減少對宏國的援助與融資，考慮跟進這些國家的選擇，美國政府則對此相當憤怒，並稱薩爾瓦多的決定「令人嚴重關切」，並批評巴拿馬簽署合作的項目不夠透明化。

由於地理戰略位置重要，巴拿馬一直是世界強國密切注意的國家，尤其是境內的跨海運河，是世上最主要的貿易路線之一，能讓中國製品在短時間內到達美國東岸，也因此美中之間的頻繁衝突也影響著貿易發展，下任巴拿馬總統必須設法在兩大強國的競爭中取得平衡。