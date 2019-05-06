托育中心老闆「照三餐硬要」　6歲女童當4年小性奴…老婆還隱忍

▲艾爾特伯在私人托育中心趁機性侵裡面孩子。（圖／翻攝自nydailynews）

記者陳亭伃／綜合報導

對於許多上班族家長而言，有合法、安全的機構可以陪伴照顧孩子，會讓人相當放心，但在美國紐約一處25年的托育中心，竟傳出60歲的負責人艾伯特歐（Alberto Hernandez）在私人經營的托育中心性侵一名6歲女孩長達4年。

根據英國《每日郵報》報導，一名13歲少女勇敢的向警方報案，表示自己從6歲開始就待在艾伯特歐跟妻子所開設的托育中心「Maria Cortez Day Care」，直到10歲，然而在這4年的時間裡，幾乎每一天都遭到艾伯特歐的暴力對待和性虐待等行為，甚至幾乎「照三餐的要求強暴」，而艾伯特歐的妻子完全知情，卻沒有制止。

警方調查，艾伯特歐在自己開設的托育中心，藉著能容易親近孩子，並且在兒童無知的情況下，多次對同一名女孩伸出魔爪，並且希望若有更多受害者可以願意挺身而出指認。目前該托育中心已經遭到強制關閉，並且沒收兒童保育執照，直到調查結果出來前都不得營業，艾伯特歐保釋金被拉至10萬美金（約台幣300萬）。

這名13歲的女孩回想起在托育中心的日子，提到包括會被刻意攻擊、令人不舒服的肢體接觸，還有被強迫發生性愛的關係，「這讓人感到相當痛苦而且噁心。」