俄客機硬着陸起火41死　傳乘客堅持拿手提行李延誤疏散

▲「俄羅斯航空」SU1492班機硬着陸後，隨即陷人火海。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

國營的「俄羅斯航空」(Aeroflot)一架俄國製「蘇愷超級噴射客機」(Sukhoi Superjet 100)，周日(5日)從首都莫斯科飛往摩爾曼斯克(Murmansk)。但起飛後不久疑遭雷擊，緊急折返謝列梅捷沃機場(Sheremetyevo Airport)時硬着陸，引擎及機尾觸地起火，造成機上78人當中41人喪生，包括兩名兒童。

消防當局指出：當時有乘客堅持要從行李架上取走手提行李才肯離開，導致疏散速度嚴重延誤。

這宗飛安事故生在於當地時間傍晚6點。出事的SU1492航班上載有73名乘客和5名機組人員。俄媒指出，客機起飛後不久後疑遭雷擊，導致機上電力系統失靈。飛機飛了約半小時即折返謝列梅捷沃國際機場，但首次降落時並不成功。

從機場的監視器可見，飛機再次降落時不幸硬着陸，起落架折斷導致引擎及機尾著地起火，客機衝出跑道後隨即陷入火海，乘客及機員倉卒逃生。消防人員其後將火撲滅。客機後半部分完全燒毀。

緊急部門最初表示：機上所有人員安全疏散，沒有人失蹤，之後卻後陸續公布傷亡數字。 俄媒《消息報》報導，由於部分乘客堅持要拿走手提行李才肯逃生，因此整個疏散行動嚴重延誤。

俄羅斯航空表示，緊急降落時機艙陷入一片混亂，機組人員已盡一切努力搶救乘客。有航空專家認為，出事的客機儲存大量燃料，可能是造成死亡人數逾半的原因。