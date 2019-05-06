加拿大女子拍到神秘夕陽奇觀　連氣象專家也無從解釋！

▲加拿大籍女子在馬尼圖林島拍到驚奇的夕陽景色，引發網友熱烈討論。（圖／翻攝自Twitter／Christine McNaughton）

國際中心／綜合報導

加拿大籍女子克莉絲汀（Christine McNaughton）4月間在安大略省馬尼圖林島（Manitoulin Island）拍到猶如「鏢靶」般的日落，當他把照片放到推特上時瞬間引起網友的熱烈討論，而專家也表示從未見過這種景象。

照片中可看到原本金黃色的夕陽旁邊竟發出3至4道的橘紅色光暈，整個畫面看起來就像靶心一樣，天空也因此變得超級漂亮。此外，有網友留言問說，現場所看到的景像真的如同照片中呈現的嗎？克莉絲汀則表示，當下看到的絕對比照片中的景象、感覺來得更為壯觀。

其他網友也紛紛留言說，「世界真的到處是奇景！」、「大自然總給人許多驚喜」、「國王的王座出現了」、「這詞應該叫克卜勒光學」等，不過令更多人好奇的是究竟這光暈是如何產生的。

氣象學家克理斯（Chris urphyM）指出，自己也從未看過這種景象，它不是幻日（Sun dogs），甚至與曾出現的日暈也不同，看起來倒像是多重光暈。若這個夕陽照是真實的，那表示當地可能正在產生非常多重的折射。

加拿大廣播公司新聞（CBC New）也留言表示，日落旁的光暈使這個很像幻日的景色非常不尋常，從來就沒有人見過這種畫面。

但也有網友指出，這是「日華」景象（Solar Corona），由自然光源經過含有小水滴的薄雲層所產生的繞射現象，所以才會看到有在4道光環在太陽周遭形成。

▼克莉絲汀（Christine McNaughton）在推特分享他拍到的奇觀。（貼文／翻攝自Twitter／Christine McNaughton）