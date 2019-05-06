伊拉克女婿涉殺台岳父母逃海外　任教日高專連假後緊急停課

▲ 伊拉克籍女婿1988年出生之ALIHAMMAD JUMAAH涉嫌殺害岳父母。（圖／記者劉昌松翻攝士林地檢署）



國際中心／綜合報導

伊拉克籍女婿Ali Hammad Jumaah日前涉嫌勒殺台灣岳父母後，逃往阿拉伯杜拜，而他任職的日本石川縣國際高等專門學校（ICT）則在接獲消息後，試著聯繫Ali本人，並將連休後的開學日緊急臨時停課一天，只有教職人員須照常上下班。Ali攜1歲兒子前往杜拜後，至今仍未與校方聯繫，目前台灣檢方也已對其通緝，並請求日本警方協助。

據了解，Ali平時住在學校附近，附近居民們都稱呼他為「阿里桑」，並在日本國際高等專門學校（International College of Technology, Kanazawa）擔任英文系助理教授，擁有美國聖麥可大學（Saint Michael's College)英文教育學碩士（MA TESOL）的高學歷，卻在4月底時，為與妻子娘家爭奪1歲兒子的扶養權，涉嫌搭機來台行兇，狠心勒斃住在士林的岳父母後，一度返回日本，又帶著兒子搭機逃往杜拜。

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▲▼伊拉克籍女婿逃逸畫面。（圖／記者邱中岳翻攝）



凶案發生後，校方也陸續接到家長詢問，金澤當地媒體亦關注此事。不過校方表示，目前為止尚未與Ali取得聯繫，雖然曾多次打給對方，但都沒有回應。

因日本警方還未有任何通知，再加上日本正值10天連假，不適用連續7天無故曠職便能主動解職的校規，校方目前也無法對Ali涉嫌行兇一事採取措施，僅能在7日開學時，讓學生們緊急臨時停課一天，全校教職員參與校方說明會了解相關情況。