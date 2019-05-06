印尼獅航墜機前一年「警示燈」早有問題　波音隔13個月才通報

▲ 西南航空擁有34架波音737 MAX客機。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

半年內發生2起波音737 MAX 8墜機空難，事故原因都是警示系統發生問題。令人意外的是，波音公司5日發布的一項新聲明指出，其實在印尼獅航發生事故的前一年，公司早知道警示系統有問題，卻沒有採取任何預防措施，而且也未告知美國聯邦航空總署（FAA）和各大航空公司。

根據CNN報導，波音公司5日的新聲明指出，公司在2017年已經發現警示系統出現異狀，但當時經過高層開會決議後，確定問題「不會對飛機安全或飛行產生不利影響」，因此未立即通知各大航空公司和聯邦航空局，直到印尼獅航事故發生一周後才有通報。

值得一提的是，出事的2架波音737 MAX 8客機都出現「攻角感測器」（AOA）數據異常的狀況，導致MCAS系統不斷將機頭壓低，最終造成墜機意外、346人死亡。然而，原本737 MAX 系列飛機除了攻角感測器之外，還有「攻角不同意探測器」（AOA Disagree alert），可供駕駛對比2者數據，但MCAS系統卻被設計成只要根據其中一項數據即可啟動，而攻角不同意探測器則由航空公司選擇是否加裝，而不是標準配備。

對此，波音公司認為，「不論是功角或是攻角不同意探測器，都不是飛機安全措施上的必需品，他們僅提供補充訊息，從未被視為商用飛機的安全功能」，公司在獅航意外發生後召開安全會議，證實警報在飛機的安全功能上非必需品，而且可以在未來的軟體更新中解決。

聯邦航空局支持波音公司的評估，但指出波音公司等待近13個月後，才在2018年11月通知聯邦航空局，而且當時專門小組表示只是「低風險」，如果「波音公司盡早與航空公司溝通，將有助於減少或消除可能的混淆。」

然而，當時獅航墜機事件未引起波音和FAA注意，直到衣索比亞航空在半年內再次上演相同悲劇，川普政府下令全球禁飛波音737 Max系列客機後，波音才開始補救，免費提供機上安裝攻角感測器以和配套警示燈。

▼ 波音737系列機型的駕駛艙。（圖／路透）

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