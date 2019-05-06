許氏參場新鮮花旗春參上市 空運保鮮母親節獻孝心首選
【北美訊】
由許氏參業集團所屬的許氏參場，即日起將全面供應新鮮花旗春參，數量有限，售完為止。由於新鮮花旗參的養分比一般市面的乾參多出百分之十四，而且食用起來帶有難得的清香氣息，一般花旗參的採收為每年十月秋季時分，而春參受限於農場運作，數量不多，往往一上市即售完，適逢母親佳節，不妨送媽媽一份新鮮參當禮品。
春季萬物萌生，正是調養身體的時機。尤其初春早晚氣溫變化大，易感受春寒染病，花粉過敏、蕁麻疹、鼻炎、眼疾患者大幅增加。現代藥理已證明人參對人體代謝有廣泛的調節作用，並對增強免疫功能及調節內分泌系統有效，花旗參屬於溫補，與亞洲參刺激神經系統的熱屬不同，故花旗參是四季皆宜的補品。
▲許氏企業集團總裁許忠政及許恩偉父子採收新鮮春參。（圖／許氏參業集團提供）
位於美國威州沃沙市的許氏花旗參場，成立於1974 年，為美加首家華人花旗參農場，也是目前全美最大的專業專職花旗參種植公司。其轄下擁有五大農場，涵蓋擁有超過1000多英畝的種參處女地，全年產銷量佔全美國的20%以上，同時以［產銷一條龍］的方式遍及五大洲，被公認為［花旗參的正規軍］。種參經驗豐富，被業界尊為［花旗參教父］的許氏集團許忠政總裁強調：「道地的美國花旗參品質獨步全球，但產量有限，近來市場仿冒假貨充斥，消費者吃虧上當的情形層出不窮，買到真正威州花旗參的機率不到十分之一，而光憑外觀，實在難以辨別真偽，因此唯有認清品牌，才不會吃虧上當，消費者一定要小心選購。」而許氏參業擁有自營參場，不經中間商代理，自產自銷，用心經營四十六年的信譽，價位有保障，而且品質完全合乎美國農業部檢驗標準，絕對值得消費大眾的放心信賴。
針對此次新鮮春參上市，具有農夫憨厚本質的許總裁更欣喜的表示：「新鮮參的成分濃郁，功效加倍，但保存不易，受限季節性。每年特別保留部分參場收成，當天採收，隨即以空運方式到全美各地，並以特價供應，藉以回饋四十六年來支持許氏的消費大眾」，許總裁還特別強調：「唯有自產自銷，才有新鮮春參上市！」
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