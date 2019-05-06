他用iPhone7當開瓶器好帥！　下一秒清脆「喀噠」聲傳出GG了

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

國際中心／綜合報導

越南一名男子日前跟朋友聚會的時候，為了炫耀自己超強的技能，竟然拿出自己的iPhone 7 Plus，利用手機機身輕易地打開酒瓶蓋，搏得旁人的掌聲和歡呼。不過這種事有一就有二，正當男子嘗試著用手機打開另一罐啤酒時，沒想到「喀噠」一聲，手機下半部連殼帶機的爆裂，讓一旁的人全傻眼。

綜合外媒報導，這起意外事件發生在越南的第四大城芹苴市（Can Tho），從影片中可以看到，穿著藍色襯衫的男子一手拿著他的iPhone 7 Plus，另一隻手則是拿著酒罐，自信滿滿的要利用機身將酒蓋打開。清脆的「啵！」一聲響起，酒蓋就這樣被輕易的成功打開，而且手機機身完好無缺，一點受傷的跡象也沒有。

延續這火熱的氣氛，男子又拿起了另外一罐啤酒，想用一樣的方式打開，不過這次似乎沒有被老天爺眷顧，只見他拿著手機對準瓶蓋用力一壓，瓶蓋沒被打開，倒是聽到清脆的「喀噠」一聲，機身邊框連殼帶零件就這樣爆裂GG了，場面頓時尷尬了起來，隨後男子的朋友在一旁爆出歇斯底里的笑聲。

報導中指出，其實男子在嘗試第一次開瓶時，手機的機身因為壓力就有一點點彎曲的傾向，很有可能是手機要壞掉的前兆。