網紅闖禁地意外拍到「湖中漂浮物」　2年後才知…竟跟連續殺人案有關！

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

國際中心／綜合報導

來自紐約的YouTuber 莎拉（Sarah Funk）在2017年時，到位於中東的賽普勒斯旅遊（Cyprus），並於著名的米賽羅紅湖（Mitsero Red Lake）拍攝影片；錄影當下，莎拉獨自一人蹲在湖岸邊，而紅色的湖面上則飄著一個看起來年代已久、外表十分斑駁的行李箱。沒想到近日當地卻爆出一起連續殺人案，當局推測，莎拉當時拍到的行李箱裡，很有可能就裝著受害者的屍體。

綜合外媒報導，莎拉是一名旅行YouTuber，時常到世界各地拍攝不同的介紹影片，她在2017年時與同伴一同到了米賽羅紅湖，該座湖先前在英國採礦作業中被使用，導致湖水被汙染成有毒的酸性水，呈現不常見的紅色。

從影片中可以看到，莎拉在前往米賽羅紅湖的路上，跟同伴還開玩笑的說「這裡就像是在影集中會出現的謀殺場景！」就在兩人越過層層鐵網的防護之後，終於到達了湖邊。不過當時莎拉並未察覺到當地的不對勁，還在這片難見的美景前拍照、拍影片，最後可以看見她蹲在湖邊，眼前卻有一個看起來像是箱子的不明突起物，然後影片就結束了。

▼莎拉面前的湖中漂浮著不明物體。（圖／翻攝自YouTube／Herşey Detay）

誰都想不到，沙拉所拍攝到的箱子，很可能跟賽普勒斯當地的一起連續殺人案有關，裡頭存放的並非一般的物品，而是一具女性的屍體。一名來自希臘、35歲的軍官尼可斯（Nicos Metaxas）日前承認，在過去2年之間殺害了7名外國婦女和女孩，其中3名受害者的遺體被放入行李箱中，丟入米賽羅紅湖裡。

報導中指出，當地警方在4月14日時，於賽普勒斯當地的一座礦井中，發現一名38歲菲律賓籍死者的屍體，隨後循線追查到尼可斯，才將這名連續殺人犯逮捕到案；該名菲籍死者跟她的女兒在2018年5月時失蹤，6歲的女孩到現在仍舊下落不明。

據悉，賽普勒斯警方現在正依尼可斯的證詞，試圖將受害者的屍身找齊，若是尼可斯的證詞皆為事實，他將為犯下的罪刑負責，成為賽普勒斯當地最為恐怖的殺人犯之一。