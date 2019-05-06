俄航遭閃電燒機「21秒爆火畫面曝光」　乘客崩潰：放我們出去！

記者陳亭伃／綜合外電報導

俄羅斯國營航空Alerflot當地時間日在莫斯科謝列梅捷沃機場（Sheremetyevo Airport）起飛，預計將前往摩爾曼斯克（Murmansk）但就在起飛不久，就因遭到閃電擊中，機尾開始出現大量濃密黑煙跟火光，緊急迫降回機場後，半架飛機立刻陷入燃燒，如今乘客在機上拍攝的影片曝光，看得令人怵目驚心。

▲莫斯科機場出現火燒機。（圖／翻攝自VK@aircrash下同）

根據俄羅斯媒體《Риа Новсти》報導，這架飛機原先在預定時間準備起飛，但疑似因為近日莫斯科天氣不佳，起飛不久後遭到閃電擊中機身，引擎因此起火燃燒，甚至在被擊中處旁的座位，幾乎沒有倖存者。

意外發生當下，飛機的機組成員立刻指揮乘客自救，包括使用氧氣罩、以逃生氣墊跳下飛機，機上共有78名乘客，41人死亡，部分死者都呈現下半身燒焦卡在座位上。

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▲火勢撲滅後，一片狼藉。

謝列梅捷沃機場隨即也發表聲明，這架編號SU-1492班機於起飛時，因遭受氣候意外造成機身受損，決定返回機場，卻在迫降時飛機陷入火海，機場消防立刻啟動滅火系統、機制，動員相關人員搶救，機上有73名乘客、5名機組人員，目前將繼續了解飛機詳細的起火原因，並且協助家屬以及航空公司處理後續。

而在曝光的乘客所拍下的「當下起火畫面」短短21秒鐘，可以聽到機外的濃煙、火勢相當大，而乘客也不斷大喊親人的名字、有些人則試圖安撫對方的情緒，希望可以讓大家不要過度慌張，但卻還是看到機艙內漸漸被白煙覆蓋。

▲機場隨即發表聲明。