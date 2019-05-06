「石刑」砸死同性戀者引全球反彈　汶萊蘇丹：暫停執行

▲汶萊4月3日起全面實施伊斯蘭律法，針對同性戀、通姦等罪行將求處「石刑」，引起各界反彈稱違背人權。（示意圖／路透社）

國際中心／綜合報導

汶萊4月3日起全面實施伊斯蘭律法，針對同性戀、通姦等罪行將求處「石刑」，此舉引起好萊塢巨星紛紛發起抵制活動，進而掀起全球性反彈。汶萊蘇丹（國家元首兼政府首腦）哈山納波嘉（Sultan Hassanal Bolkiah）本（5）月5日罕見宣布將延長暫停執行這項死刑的禁令，試圖緩解各地的反彈。

據《路透社》報導，位於東南亞的汶萊在4月重新解讀伊斯蘭教法，針對同性間性行為及通姦等事宜制訂新法律，最高將處以鞭刑和亂石砸死，但早在2014年已通過這些法律，只因為爭議不斷才分階段實施。

此舉瞬間引發各界議論，好萊塢巨星喬治克隆尼（George Clooney）首先發起抵制活動，抗議汶萊政府迫害LGBT（非異性戀者）族群，違背人民的人權。

汶萊政府始終捍衛自己國家實施伊斯蘭法律的權利，但蘇丹哈山納波嘉在週日卻罕見發表回應，表示在實施「伊斯蘭刑法典」（SPCO）時，並不會對罪犯判處死刑，雖然原本的法律早已規定謀殺、販毒等罪行，最重可處死刑，但該國自1990年代以來從未有死刑犯被處決。

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▲汶萊蘇丹（國家元首兼政府首腦）哈山納波嘉（Sultan Hassanal Bolkiah）針對同性戀制訂的新法律罕見做出回應。（圖／路透社）

哈山納波嘉還表示，在實施SPCO各方面時是存有許多問題和誤解的，然而一旦這些阻礙被清除，法律的優點將顯而易見。政府已在這20多年來開始實施對普通法案件的判決暫停執行死刑，而這也將適用在SPCO下的案件，提供更廣泛的緩解範圍。

《路透社》最後指出，經常被批判是君主專制的哈山納波嘉針對批判聲發表回應是罕見的，而官方辦公室將英文譯文的演講稿發布也是不尋常的事情。