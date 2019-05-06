川普突發動威脅「增稅至25%」　美媒：中國考慮退出本周貿易談判

▲ 劉鶴（右）原預計本周率百人代表團赴美。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美中貿易戰「終極談判」原定本周於華盛頓登場，外屆多看好兩國能達成協議，結束長達一年的僵局，但美國總統川普（Donald Trump）5日警告，將提高價值2000億美元的中國商品關稅，導致全球股市動盪。最新消息指出，中國考慮延遲8日的談判，取消派出代表團。

川普於當地時間5日在推特上宣布，將提高自中國進口的2000億美元商品關稅，從目前的10%調升至25%，以對北京施加更大的壓力，加速雙方達成貿易協議。他還警告，可能對目前不包含在內的另外3250億美元商品加徵25%的新關稅。《華爾街日報》稍早援引知情人士說法報導，中方正考慮取消下一輪會談。

《彭博》報導，新加坡Maybank Kim Eng Research Pte.高級經濟學家蔡學斌（Chua Hak Bin，音譯）分析，「貿易戰全面爆發的風險正在升級，川普的威脅可能適得其反，因為中國不想在被人以槍口抵在頭上的狀態下談判。」

中國國務院副總理劉鶴原定8日率領逾百名官員組成的團隊前往華盛頓進行談判，《華爾街日報》指出，中方對川普突然發動威脅的舉動相當意外，不會願意在壓力下進行協商，因此考慮取消劉鶴的赴美行程。消費者新聞與商業頻道CNBC稍早也援引2名知情人士說法報導，中國可能退出本周的談判，但目前未有定論。