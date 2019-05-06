白宮又出招打擊伊朗　美「航母戰鬥群＋轟炸機」赴中東！

▲ 亞伯拉罕·林肯號航母（USS Abraham Lincoln）是美國尼米茲級核動力航空母艦的五號艦。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

白宮國家安全事務顧問波頓（John Bolton）5日表示，美國正在部署航空母艦戰鬥群和轟炸機特遣隊前往中東，並決定向伊朗發布一項明確訊息，也就是任何損害美國利益或盟友的行為，都將面臨「堅定不移的力量」（unrelenting force）。

根據《路透社》報導，在美國和伊朗之間的緊張關係下，波頓表示，此項決定是「應對一系列令人不安和升級的跡象和警告.....美國不會主動向伊朗尋求戰爭，但我們已經做好充分準備回應任何攻擊，無論是對象是透過代理人、伊斯蘭革命衛隊或是伊朗常規部隊。」

他說，美國正在部署「亞伯拉罕·林肯號」航母（USS Abraham Lincoln）戰鬥群和轟炸機特遣隊，前往負責美軍在包括中東、北非和中亞的國家行動的中央司令部（United States Central Command），並向伊朗政府發出明確消息，也就是任何損害美國利益或盟友的行為，都將面臨「堅定不移的力量」。

事實上，這是川普政府近期針對伊朗採取的一系列措施中的最新舉動，白宮4日才發布新版反恐安全戰略，並定出六大目標，包括儘速削弱恐怖份子攻擊美國本土和境外目標的能力、切斷恐怖份子獲得資助的渠道、強化國際反恐合作等面向等。值得一提的是，相較於歐巴馬政府於2011年發布的反恐戰略只有提及伊朗一次，新版反恐戰略提升伊朗的「地位」，不僅提及伊朗多達10次，更稱伊方是「支持恐怖主義的頭號國家」。

華盛頓方面也曾表示，任何國家都不會從美國對伊朗石油實施的制裁中得到豁免，也就是全面禁止進口伊朗原油，試圖將伊國的石油出口量降低至零。此外，美國也將伊朗精英伊斯蘭革命衛隊（IRGC）正式列為恐怖組織的黑名單中。

▼ 波頓1日在白宮接受採訪。（資料照／路透社）

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