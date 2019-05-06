挑戰女王底線！梅根找哈利「洛杉磯看房」　計畫產後搬家躲狗仔

▲梅根已過預產期，讓大家相當期待寶寶的出生。（圖／路透社下同）

記者陳亭伃／綜合報導

隨著英國薩賽克斯公爵夫人梅根的預產期已經超過，日前英國媒體曾推測若4日仍未生產，就可能將去醫院催生，面對自己的生活總是被暴露在眾人面前，如今傳出哈利和梅根其實打算在美國洛杉磯「建立愛的小屋」就為了孩子出生後，可以躲避鎂光燈的追逐。

根據英國《每日郵報》報導，梅根希望在生產完後可以有段時間搬回加州和母親維多利亞同住，除了可以短暫逃離鎂光燈外，也能保有孩子跟自己多一點的隱密空間，這被當地媒體形容「在英國只是公爵夫人，但回到美國她可能就變成洛杉磯女王。」

近日梅根都在英國的新居溫莎鎮浮若閣摩爾小別墅（Frogmore Cottage）待產，但因超過36歲的孕婦若超過預產期，就必須要到醫院生產，這讓現年已經37歲的梅根感到有些失望。因此梅根就和老公哈利王子計畫，回到洛杉磯，畢竟出身於美國加州的梅根，會顯得更加自在。

梅根在多倫多遇見哈利之前，都在加州生活包括經營其電影、演藝事業長達六年，之後搬到多倫多遇到哈利王子。根據消息人士表示，梅根之所以想要搬回洛杉磯，最大的原因就是自由跟「對生活有更多的掌控權」然而，不管消息如何，都將等梅根生下皇室寶寶後，一切才會真的揭曉。

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▲傳出梅根生完寶寶後要搬回加州住上一陣子。