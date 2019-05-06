影／俄航客機爆火「只有黃金55秒逃生」　乘客狂搶行李…葬送者更多！

▲俄羅斯航空飛機起火，只有55秒黃金逃生時間。（圖／翻攝自VK）

記者陳亭伃／綜合外電報導

俄羅斯航空Aeroflot於當地時間5日，一架蘇愷超級噴射100型客機，在起飛不久後因天候不佳再度迫降機場，沒想到機尾疑似遭到閃電擊中，造成瞬間機體起火41人死亡，順利逃脫的乘客事後回想起才表示，當時很多人竟然只想著「要拿行李」拖延到黃金逃命時間，才釀成多人死亡的悲劇。

根據俄羅媒體《Риа Новсти》報導，一名住在伏爾加格勒的瓦希里（Vasiliy Pechnikov）就是機上的傷者，被緊急送往醫院後，他的姐姐表示「弟弟情況仍然不樂觀，被大量的濃煙嗆傷，一切都不敢太大意。」而其他傷者在回憶起飛機起火當下，有許多人都為了搶拿自己的行李，拖延了後面人的逃亡時間。航空公司也表示，事後計算出起火時間點、飛機艙的大小、乘客人數，確實只有「黃金55秒」可以逃命。

目前倖存者的名單被公布在航空公司的網站上，希望可以協助家屬找到自己的親友。機場人員指出，災難發生的當下，所有人幾乎都沒有理智，下意識會想要搶救親人或是個人物品，但卻沒想到這樣是對自己、他人都相當危險的行為。

這架原本將從莫斯科飛往摩爾曼斯克的飛機，如今傳出災難，當局也表示罹難者家屬可以得到100萬盧布（約48萬元台幣）的賠償金，傷者則能得到50萬盧布（約24萬元台幣）賠償。

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▲滅火後的飛機，燒毀樣貌相當驚人。（圖／達志影像／美聯社）