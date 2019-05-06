小孩吵鬧「收15%尖叫費」！多一個再收10%　咖啡廳公告掀網路論戰　

▲愛爾蘭一間咖啡廳公告，家長若無法制止小孩吵鬧的話，將多增收15%尖叫費。（圖／取自達志示意圖）



實習記者陳妙津／綜合報導

去餐廳用餐時，鄰座有小孩大吵大鬧讓許多人超困擾，愛爾蘭有間咖啡廳為了維護店內安寧，在網路上發文公告，未來將對帶著吵鬧小孩的客人多收取15%尖叫費，而且隨著幼童數量增加，收費也會增加，若超過4名小孩同時吵鬧，咖啡廳便會直接將整家人通通請出咖啡廳。貼文一出，立刻引來眾多網友留言讚聲支持，不過也有許多人反對認為「欠抵制」。

白麋咖啡館（The White Moose Café）位於愛爾蘭首都都柏林，該店店主保羅（Paul Stenson）5日在臉書PO文指出，「為了維護員工和其他顧客權益，未來將對尖叫的小孩收取額外15%費用」，而且每增加一名小孩，還會再多收10%尖叫費，不過並非毫無上限，即使顧客能大花手筆付清孩子們的尖叫費，若攜帶超過4名尖叫孩童，整家人就必須通通離開白麋咖啡館才行。

貼文短短一天內便吸引5600多讚，超過400人轉發，也引來許多網友紛紛留言，「我讀過最美的公告之一」、「支持！每間店都應該要有尖叫稅」、「明天去吃飯順便看有事父母付錢哈哈哈」、「不能同意更多」、「表現好的小孩有折扣嗎哈哈」、「你能順便和航空公司說要一樣的服務嗎？」、「作為家長超支持這個收費」。

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▲有網友大力支持，也有人認為應給小孩更多包容。（圖／取自免費圖庫Pexels）



有許多人認為，針對難以控制的小孩收費根本是苛求，「照這個速度，你很快會沒顧客」、「無聊」、「欠投訴？」、「有的小孩可能有生理疾病才這樣，比如自閉症，多點同理心好嗎」、「超爛的宣傳手法」、「可恥，這家店欠抵制」。

但店主保羅則認為，「身為家長應該管好自己的小孩，別讓他影響到他人才是正常的」，因此也直接回嗆不贊同的網友「你不是我們想服務的客人」。