梅伊最後一博「攜手工黨協議脫歐」　洩露妥協方案恐毀談判

▲ 英國首相梅伊（Theresa May）。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

脫歐僵局使英國首相梅伊（Theresa May）所屬的保守黨及在野黨工黨兩大黨都在2日的地方選舉中大敗，親歐的自由民主黨反而成為最大贏家。國際發展大臣斯圖爾特（Rory Stewart）透露，政府和工黨幾乎已經就脫歐方案細節達成共識，要達成跨黨協議並不難，但梅伊向媒體洩露協商內容，觸怒工黨，可能導致談判破裂。

《路透社》報導，保守黨及工黨已經談判逾一個月，試圖促成脫歐協議，以確保在議會獲得多數支持。5日的《周日郵報》（The Mail on Sunday）刊登梅伊的投書，其中寫道，「我想對反對黨領袖說，讓我們聆聽選民在地方選舉中的聲音，暫時放下歧見，做個交易吧。」工黨則回應，任何協議都應迅速達成，但指責梅伊洩露還在討論中的妥協方案細節，將危及這場談判。

保守黨在2日的地方議會選舉中失去1000多個席位，原先預測將增加席次的工黨也慘丟81席。保守黨在脫歐問題上嚴重分歧，使梅伊至今無法通過協議，也使英國這個全球第五大經濟體陷入長期政治僵局。因此，與工黨的談判是梅伊的最後一搏。

《星期日泰晤士報》（Sunday Times）報導，保守黨將在7日重啟談判時，向工黨做出新的讓步，包括與歐盟組成臨時關稅聯盟，直到2022年6月舉行全國大選為止。消息人士向該報指出，「屆時若工黨願意，他們可以爭取更溫和的脫歐，而新的保守黨首相可能主張更強硬的脫歐。」

工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）要求與歐盟建立永久性關稅同盟，作為支持5月退歐計劃的條件，但多數保守派反對建立關稅同盟，因為這可能使英國難以和其他國家達成貿易協定。

可能的妥協條件見報激怒柯賓的資深盟友——曾參與脫歐談判的工黨影子內閣財相麥克唐奈（John McDonnell）。當被問及是否信任梅伊時，麥克唐奈直言，「不，很抱歉，尤其是她在這個周末洩露了機密以後……事實上，我認為她為了保護自己而破壞了談判。」但他也表示，談判將如期在本周進行，若仍能達成協議，就必須盡快完成。