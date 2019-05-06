以色列空襲「天降600火箭砲」　58歲父親趕不及回家…倒臥砂土！

▲以色列衝突越發激烈。（圖／路透社）

記者陳亭伃／綜合外電報導

以色列衝突持續升溫，在最近一次空襲中，以色列國防軍表示，在加薩走廊的武裝分子截至到5日，已經發射了超過600枚火箭，其中因此受難的除了14個月大的女嬰和她懷孕的母親外，如今又多了一位58歲的以色列公民，這是自2014年以來第一位喪生的公民。

綜合外電報導，以色列總理內塔尼雅胡（Netanyahu）表示，哈瑪斯組織的指揮官現在正在付出沉重的代價，因為已經有大批的地面部隊將前往加薩走廊。《CNN》報導中提到，所有局勢自4日開始所有的狀況變得相當緊繃，一開始50枚火箭在一小時內往以色列發射，國防軍為反擊，也針對加薩地區的幾個重要地點進行空襲，包括火箭場、隧道等，還有被哈瑪斯組織、IS所佔領的軍營。

請繼續往下閱讀...

▲14個月大小女嬰被家人抱出後已經死亡。（圖／達志影像／美聯社）

最新消息指出，58歲的莫斯阿加迪（Moshe Agadi）是一名4個孩子的父親，他在靠近邊境的阿什凱隆市遇到了導彈空襲，不幸遭到彈片擊中胸腔，一家人頓時陷入沒有依靠的狀態。

近日對於以色列砲火頻繁的原因，其中包括有陣亡將士紀念日、獨立日假期，導致武裝分子、軍人動盪不安，原先將於月中在以色列舉辦的歐洲歌唱大賽，恐怕也將因為內戰而停止，以防止觀光客受到波及。

▲隨時出現的空襲讓人民感到害怕。（圖／路透社）