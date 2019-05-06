最終協議生變！川普突增2千億商品關稅　中國「槍口抵頭」貿易戰再啟

▲ 美國總統川普。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國與中國預計8日進行關鍵性貿易談判，有望使為期一年的貿易戰走向終點，但美國總統川普（Donald Trump）5日警告，很快將提高中國價值2000億美元商品的關稅，勢必受到各方對美國經濟的激烈評論。

在全球兩大經濟強國似乎即將達成協議之際，川普於台灣時間6日凌晨在推特上宣布，10日將提高部分中國商品關稅，自目前的10%調升至25%，重新啟動他幾個月前才撤回的威脅；同時警告，將對將近所有中國出口到美國的產品徵稅。

川普過去經常因對貿易談判施壓的類似行動，在華爾街造成混亂，但投資者近來大多持樂觀態度，期待兩國達成協議。且由於第一季國內生產總值（GDP）出現驚人成長、4月就業報告也偏強，美國股市一直處於全面上漲趨勢。

然而，川普5日這項爆炸性宣言令投資者陷入恐慌，導致股價指數期貨大跌，道瓊指數5日晚間下跌400多點，那斯達克指數也下跌100多點。

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▲ 川普的威脅使貿易戰風險再度升級。（圖／達志影像／美聯社）

美國有線電視新聞網（CNN）報導，為迫使談判代表在本周達成協議，川普故技重施、威脅提高關稅，對北京施加更多壓力。川普今年稍早也曾表示，若無法在3月1日的最後期限前達成協議，就會加強既有的制裁並實施新的制裁，但此一計劃目前無限期擱置。

事實上，川普在推特上發表這則貼文的幾天前，才對雙方即將達成協議的可能性表示樂觀；白宮的目標也是在本月底前結束貿易談判。

中國國務院副總理劉鶴預計率領逾百名官員組成的談判代表團，於8日抵達華盛頓，意味著雙方即將邁入貿易協議的最終階段，原先有望結束長期以來令華爾街不安的貿易僵局。

川普3日在白宮橢圓形辦公室表示，「這項協議本身進展得相當順利，甚至可說是『非常好』，我們可以在接下來的幾周內看看會發生什麽事。我們距離達成一項具歷史意義和里程碑意義的交易越來越近，而如果它沒有發生，我們也會很好，或甚至更好。」

▲ 劉鶴（右）原定本周率團前往華盛頓。（圖／路透）

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）上周也表示，他與貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）在北京與劉鶴的會談富有成效，同時預告雙方將在本周繼續進行對話。

美國經濟顧問委員會（Council of Economic Advisers）主席哈塞特（Kevin Hassett）3日更曾誇口，「若很快就能達成與中國的交易，試過就會知道好處。我所預見的是，這會對經濟產生巨大的積極影響。」

商界領袖大多對8日即將登場的談判表示樂觀，認為談判已經接近尾聲，僅剩下幾個關鍵問題有待解決，包括兩國是否同意取消過去一年間加徵的數十億美元關稅。

美國商會（USCC）執行副總裁兼國際事務負責人薄邁倫（Myron Brilliant）2日曾表示，「過去幾周，談判一直在升溫。我們顯然處於談判的最後階段，正面臨一個關鍵的窗口。」他提到，美中雙方都提出取消關稅的解決方案，作為最終協議的一部分，但需由兩國元首來下決定。

另一方面，《華爾街日報》稍早援引知情人士說法報導，中方對川普突然發動威脅的舉動相當意外，正考慮取消下一輪會談。新加坡Maybank Kim Eng Research Pte.高級經濟學家蔡學斌（Chua Hak Bin，音譯）則向《彭博》分析，「貿易戰全面爆發的風險正在升級，川普的威脅可能適得其反，因為中國不想在被人以槍口抵在頭上的狀態下談判。」

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