薩德攔不住！北韓「新飛彈」射程覆蓋朝鮮半島　試射違安理會決議

▲ 北韓戰術導向武器射向空中。（圖／朝中社）

國際中心／綜合報導

北韓4日上午無預警發射數枚不明飛行物，南韓軍方第一時間認定為彈道飛彈，引發恐慌，後修正為短程發射體。但根據北韓官媒5日消息及照片，領導人金正恩親自指導試射的除了長程多管火箭發射器，還有推測為北韓版9K720伊斯坎德爾的彈道飛彈，等於公然違反聯合國安全理事會決議。且專家指出，就連薩德（THAAD）飛彈防禦系統都難以攔截該型號飛彈。

《朝中社》5日報導，金正恩4日親自檢查大口徑長程放射砲及戰術導向武器的搬運、部署及準備射擊的過程，安排順序後下令發射，且對結果十分滿意。南韓《韓聯社》指出，根據《朝中社》照片，目前幾乎可以確定大口徑長程放射砲即300mm新型多管火箭發射器及240mm多管火箭發射器；自移動式TEL發射車噴向空中的戰術導向武器則為短程導彈。

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▲ 金正恩相當滿意試射成果。（圖／朝中社）

此項戰術導向武器在2018年2月8日人民軍成立70周年的紀念閱兵式首度亮相，其車輛及搭載的導彈與俄羅斯9K720伊斯坎德爾飛地對地短程彈道飛彈極度相似，被專家稱為「北韓版伊斯坎德爾」，使用固體燃料，射程約超過200公里，若在軍事分界線（MDL）附近發射，朝鮮半島中部以南地區都在射程內；最長射程為40多公里的愛國者PAC-3飛彈也難以攔截。

9K720伊斯坎德爾2006年起在俄羅斯服役，下降過程中先急降後水平飛行，接著自目標上空垂直落下，非常有利於戰術運用，射程介於50至400公里間，可裝載核彈頭。南韓慶南大學遠東問題研究所教授金東燁（김동엽，音譯）指出，北韓版伊斯坎德爾軌道相當多元，最後階段的攻擊軌道也可以改變，利於誤導敵軍，就連薩德系統都很難加以攔截，且射程覆蓋首爾、美軍基地所在的平澤，還有大邱及釜山。

專家指出，若戰術導向武器確為彈道飛彈，平壤當局等於公然違反安理會決議。安理會第1874號決議，要求北韓中斷一切運用彈道飛彈技術的發射行為，並禁止所有武器交易。此外，這也是北韓2018年與南韓簽訂《9‧19軍事協議書》後，8個月以來首度大舉挑釁國際社會及南韓。