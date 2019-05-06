影／俄航空難目撃者：「飛機被閃電擊中」降落後起火！倖存者嚇暈：上下狂

▲機上乘客見窗外著火，非常驚嚇。

▲俄羅斯航空公司SU1492班機起火。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

俄羅斯航空公司（Aeroflot-Russian）編號SU 1492班機在當地時間5日下午起飛後，因不明原因突然起火，緊急折返機場降落，但整架飛機的後半部都被大火吞沒。有目擊者表示，飛機起飛後遭到雷擊，才釀成意外。

當地媒體「Komsomolskaya Pravda daily」報導，一名倖存的乘客表示，起飛之後飛機遭到雷擊，立即折返機場，非常艱難地降落，「我們非常害怕，大家幾乎都暈了過去，飛機一直上上下下跳動，很像蚱蜢的感覺，接著到地面後就起火了」。但官方還未證實真正的失事原因。



當時這架班機上共有78人，包含73名乘客與5名機組人員，目前已知至少有41人死亡，包括2名兒童不幸罹難。班機原本預計從莫斯科飛往摩爾曼斯克（Murmansk），不過才剛從謝列梅捷沃國際機場（Sheremetyevo Airport）起飛就迫降。

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