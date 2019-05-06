貿易談判生變！　川普：週五對2000億美元中國貨物增稅到25％

▲川普預告將把2000億美元的中國貨物關稅提升至25％。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

貿易談判生變！美國總統川普在當地時間5日（台灣時間6日凌晨0時許）於推特PO文指稱，中國過去10個月以來已經為了500億美元的高科技產品支付美國25％關稅，對其他2000億美元的商品則支付10％關稅，還有3250億美元的額外貨物仍未加徵關稅，但很快也將以25％的稅率徵稅。

川普在文中提到，「這些錢是我們取得巨大經濟成果的部分原因」，10％的部分將從週五（10日）起上漲至25％，支付給美國的關稅對產品成本影響不大，主要由中國負擔，雖然與中國的貿易協議仍在繼續，但是進度太慢了，「因為他們想要重新談判，不行！」

川普除了抱怨與中國的貿易談判進展太慢了之外，更直接拒絕重新談判的可能；此外，他也在推特PO文中表示，馬克摩根（Mark Morgan）將加入政府團隊，任職移民及海關執法局，擔任辛勤工作男女僱員們的主管，「我非常高興通知所有相信強大、公平及健全的移民政策的人，馬克是一名真正的信徒和美國愛國者，他會做得很棒！」

▼川普的推特PO文。（圖／翻攝自川普推特）

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