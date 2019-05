火尾滑行15秒影片曝！俄羅斯航空突折返降落41死　乘客遭煙吞尖叫奔逃

▲影片取自YouTube,如遭刪除請見諒。

國際中心/綜合報導

俄羅斯航空公司(Aeroflot-Russian)編號SU 1492班機在當地時間5日起飛後,因不明原因突然起火,緊急折返機場降落,但整架飛機的後半部都被大火吞沒。據了解當時機上共有78名乘客,目前已知至少有41人死亡,包括2名兒童不幸罹難。

這架蘇愷超級噴射100型飛機(Sukhoi Superjet-100)原本預計要從莫斯科飛往摩爾曼斯克(Murmansk),但才剛從謝列梅捷沃國際機場(Sheremetyevo Airport)起飛不久,就因為不明原因突然起火,緊急折返降落。在推特網友拍攝的畫面中,班機不斷冒出大火和濃煙,目擊者形容事發當時的狀況,「很多乘客突然大叫,喔完了完了完了『oh shit shit shit oh no oh no fxxk nooo!!!!』,然後看到(隔壁)一架飛機起火。」而另一段15秒的直擊畫面中,只見飛機迫降一路拖著火煙滑行,還有其他影片是民眾一邊下機逃生一邊尖叫。

▲飛機尾部起火。(圖/達志影像/美聯社,下同)

俄羅斯塔斯社(Tass)報導,目前至少已經有13人死亡,大部分的乘客都是從飛機的緊急充氣滑梯逃出,不過,英國廣播公司(BBC)稍早更新報導,死亡人數達到41人。

據了解,當時飛機上共有78名乘客和5名機組人員,雖然現在還不清楚飛機起火的原因,但俄羅斯當局已經展開後續調查。

▼火勢撲滅,機體嚴重損毀。

請繼續往下閱讀...

相關新聞

►快訊/恐怖火尾滑行15秒!俄羅斯航空突折返降落 乘客遭煙吞尖叫奔逃 已10傷