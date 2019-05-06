火尾滑行15秒影片曝！俄羅斯航空突折返降落41死　乘客遭煙吞尖叫奔逃

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

國際中心／綜合報導

俄羅斯航空公司（Aeroflot-Russian）編號SU 1492班機在當地時間5日起飛後，因不明原因突然起火，緊急折返機場降落，但整架飛機的後半部都被大火吞沒。據了解當時機上共有78名乘客，目前已知至少有41人死亡，包括2名兒童不幸罹難。

這架蘇愷超級噴射100型飛機（Sukhoi Superjet-100）原本預計要從莫斯科飛往摩爾曼斯克（Murmansk），但才剛從謝列梅捷沃國際機場（Sheremetyevo Airport）起飛不久，就因為不明原因突然起火，緊急折返降落。在推特網友拍攝的畫面中，班機不斷冒出大火和濃煙，目擊者形容事發當時的狀況，「很多乘客突然大叫，喔完了完了完了『oh shit shit shit oh no oh no fxxk nooo!!!!』，然後看到（隔壁）一架飛機起火。」而另一段15秒的直擊畫面中，只見飛機迫降一路拖著火煙滑行，還有其他影片是民眾一邊下機逃生一邊尖叫。

▲飛機尾部起火。（圖／達志影像／美聯社，下同）

俄羅斯塔斯社（Tass）報導，目前至少已經有13人死亡，大部分的乘客都是從飛機的緊急充氣滑梯逃出，不過，英國廣播公司（BBC）稍早更新報導，死亡人數達到41人。

據了解，當時飛機上共有78名乘客和5名機組人員，雖然現在還不清楚飛機起火的原因，但俄羅斯當局已經展開後續調查。

▼火勢撲滅，機體嚴重損毀。

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