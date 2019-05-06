女大生剛要畢業！實習燙傷「4手指」壞死黑掉　曝截肢照崩：未來怎辦

▲女大生畢業前一個月，實習工作燙傷手指，最後只能截肢了。（圖／翻攝自Tawanploy Twt臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

泰國有一名剛畢業的女大學生Tawanploy Twt在臉書表示，自己1個月前準備從大學4年級畢業，但不料她在那空沙旺一間飯店實習時，發生事故造成左手4根手指被壓傷及燙傷，手指的神經和骨頭全被嚴重傷害，醫生最後只能幫她進行截肢手術。

根據泰國《Khaosod》報導，這名女大生3日在臉書分享自己的悲傷經歷說，她1個月前正在那空沙旺府一間飯店實習，但工作的過程中卻不幸發生意外，手指被工業滾筒燙平機捲入壓傷及燙傷，造成手指的神經及骨頭幾乎被嚴重破壞，並且起了非常大顆的燙傷水泡。

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▲醫生原本嘗試想幫她保留手指，但最後失敗只好截肢了。（圖／翻攝自Tawanploy Twt臉書）



報導表示，醫生原本還嘗試想幫她保留手指，但手指仍因組織壞死逐漸發黑，最後為了防止細菌或病毒感染，只好忍痛將她的4支手指截肢。儘管她仍打起精神參加畢業典禮，但這場意外也讓她對未來變得茫然，因為她才剛從大學畢業，就算真的找到了自己的夢想，會不會因為手指殘疾而受限制。

Tawanploy Twt透露說，她出生在一個貧窮的家庭，父母無法給她資源去讀書，她好不容易靠著自己努力念完大學，「有誰可以給我一點建議」。此外，她4日也再次發文說，謝謝每一名安慰她、幫助她振作的朋友，她發文不是為了跟誰討錢，只是想得到一個建議而已，雖然難過但她不會放棄，會勇敢的面對未來。