國際中心/綜合報導

俄羅斯航空編號SU 1492班機原訂從莫斯科飛往摩爾曼斯克(Murmansk),當地時間5日驚傳事故,原本才剛從謝列梅捷沃國際機場(Sheremetyevo Airport)起飛,沒想到突然因不明原因緊急降落,且現場冒出熊熊火光及煙霧,吞沒機身,目前現場傳出10人受傷,詳情仍待進一步消息。

畫面中,班機不斷冒出火煙,警消已到場搶救。推特上更有在機場的網友po文表示,「很多乘客突然大叫,喔完了完了完了『oh shit shit shit oh no oh no fxxk nooo!!!!』然後看到(隔壁)一架飛機起火。」不過他接著po文表示,72名乘客已經成功疏散,感謝老天。

推特上有多段現場直擊影片,只見一段15秒畫面,飛機迫降一路拖著火煙滑行,另有影片是民眾逃下機尖叫逃生。根據《the moscow times》報導,目前至少有10人受傷,機上應該有80人;也有推特網友指出有媒體報導6人受傷。俄羅斯官方尚未說明是否有人員受傷,以及出事原因,現場仍在進行救援中。