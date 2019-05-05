4.2公尺「眼鏡王蛇」陰險躲廁所：嘶嘶嘶！　村民瞥見嚇傻急報警

▲警消前往現場後發現，這條眼鏡王蛇長達4.2公尺且重達10公斤。（圖／CFP，示意圖。）

記者曾羿翔／綜合報導



泰國董里府巴蓮縣警消近日接獲民眾報案求救，表示有一條眼鏡王蛇躲在家中的廁所裡。警消前往現場後發現，這條眼鏡王蛇長達4.2公尺且重達10公斤，體型可說相當龐大，大夥花了15分鐘才成功抓到牠，攜往無人區野放結束這場驚魂。醫師則提醒民眾，如果意外被毒蛇咬傷，一定要趕快沖水並送醫，最好能夠記下蛇的外觀特徵，作為就醫時的參考。

綜合外媒報導，事發時間在1日下午5點左右，警消人員接獲通報後，立刻前往民眾家裡抓這條眼鏡王蛇。警消透露，一到現場時，眼鏡王蛇的態度相當兇猛且準備攻擊別人，不過所幸沒有人被咬傷。

由於這條不速之客體型龐大，警消人員花費了15分鐘才抓住牠，接著帶到無人區野放，讓牠重新回到大自然。報導也提及，醫師對此提醒民眾，如果意外被毒蛇咬傷，一定要趕快沖水並送醫，最好能夠記下蛇的外觀特徵，作為就醫時的參考。

眼鏡王蛇（學名Ophiophagus hannah）是世上體型最長的毒蛇，體長可達5.6公尺，主要棲息於樹林中，以別的蛇為食，在廣州俗稱過山峰，香港俗稱過山烏。雖稱為「眼鏡王蛇」，但與真正的眼鏡蛇及王蛇不同，它並不是眼鏡蛇屬的一員、也不屬於王蛇屬，而是屬於獨立的眼鏡王蛇屬，但和眼鏡蛇一樣屬於眼鏡蛇科，是世上稀有蛇類之一。

事實上，蛇類出沒在民宅的事件在台灣也時有所聞，台東市區日前就有戶民眾在家曬衣場曬衣服時，驚見1條長超過1米的眼鏡蛇，還呈現攻擊狀態，嚇得花容失色，急忙打電話跟朋友求援，幸好在朋友幫忙下才將毒蛇捕獲。

台東縣府農業處就指出，隨著氣溫日漸升高，蛇類開始出沒，尤其是靠近山區的學校常可以看見蛇的蹤跡，只要確認無毒，別去驚擾牠，讓蛇自然離開即可。