川普推特語錄／中國為2000億美元的貨物支付10％關稅　周五將調漲成25％

▲美國總統川普。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普5日針對與「中美貿易問題」發文表示，中國過去10個月以來已經為了500億美元的高科技產品支付美國25％關稅、其他2000億美元的商品支付10％關稅；而還有3250億美元的額外貨物仍未加徵關稅，但這也將很快以25％的稅率徵稅。

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▼過去10個月以來，中國已經為了500億美元的高科技產品向美國支付了25％關稅、對其他2000億美元的貨物支付10％關稅。這些錢是我們取得巨大經濟成果的部分原因，10％的部分將在周五上漲至25％。

中國向我們出口的3250億美元的額外貨物仍未加徵關稅，但這很快就將以25％的稅率徵稅。支付給美國的關稅對產品成本影響不大，主要由中國負擔。與中國的貿易協議仍在繼續，但是進度太慢了，因為他們想要重新談判，不行！

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