影／「牙齦抹煞車油」止牙痛！他口腔塞滿惡臭膿包「臉腫2倍」...開洞膿狂洩醫嚇歪

記者曾羿翔／綜合報導

馬來西亞一名男子長期牙痛，但卻誤信偏方在牙齦塗「機車煞車油」想止痛，沒想到牙痛不但沒改善，半邊臉更因為發炎腫成「2倍大」，且口腔內還布滿「蜂窩性組織炎」引發的惡臭膿包，甚至一度引發「敗血性腦病變」。幸好醫師透過手術幫助該男排出大量的膿後，病情才終於獲得控制。

▲醫師透過手術將大量的膿排出後，病情才終於獲得控制。（圖／翻攝自Happy Wee臉書）

綜合外媒報導，該特殊案例由馬來西亞牙醫「HappyWee」3日在臉書專頁上所分享，內容指出該男子牙齒痛了好幾年，卻因為很害怕看牙醫，所以都拒絕就醫，沒想到該男子的牙痛狀況拖到近日已到了相當嚴重的程度，已經難以忍受。

該男子輾轉得知「在牙齦抹機車煞車油治牙痛」的偏方，第一次使用後感覺有改善，但在數周後牙齒又開始隱隱作痛，於是再度抹煞車油卻未見好轉，反而讓自己的牙齦與臉頰腫大異常，嚇得跑到醫院求診。

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▲該男半邊臉因為發炎腫成「2倍大」。（圖／翻攝自Happy Wee臉書）

報導更指出，該男子就醫時口腔內已經布滿因「蜂窩性組織炎」引發的惡臭膿包，畫面相當驚悚。但因為狀況相當嚴重，醫師隔天就將他轉診到大醫院，進行拔牙與排膿的手術，但病情卻在中途惡化，甚至一度引發「敗血性腦病變」。

醫師對此趕緊再次手術，幫助該男子排出大量的膿後，病情才終於獲得控制。據了解，該男目前情況已穩定，且逐漸恢復健康。醫師對此也呼籲民眾，如果有牙痛問題都要尋求正規的牙醫治療，且不要隨便相信偏方。

▲醫師呼籲民眾，如果有牙痛問題都要尋求正規的牙醫治療。（圖／翻攝自Happy Wee臉書）

事實上，「敗血性腦病變」通常好發於年紀較大的民眾、或是加護病房的患者，同時伴隨著病人的死亡率也會較高，以意識不清或意識混亂較為常見，而失憶表現的情況很少見，若沒即時診斷並開始治療，有可能錯失治療時機。