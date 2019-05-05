極右帳號遭砍　川普槓臉書、推特：激進左派媒體何時道歉！

▲川普對很多主流媒體有怨言。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

社群媒體巨頭臉書（Facebook）近期移除了數個極右派團體或個人的帳號。對此，美國總統川普（Donald Trump）4日槓上臉書與推特，他質疑為什麼不是「激進的左派媒體」消失，為何《紐約時報》、《華盛頓郵報》、CNN與MSNBC還能發文，「他們很多做的都是假新聞！」

臉書近來大動作移除數個帳號，這些被禁止的使用者多數都為極右派立場，包括評論家華森（Paul Joseph Watson）、白人至上主義者內倫（Paul Nehlen）、英國記者雅諾波魯斯（Milo Yiannopoulos）、行為藝術家盧默（Laura Loomer）等；該企業表示，這些帳號違反了相關政策。

不過，川普對此不是很高興，還嗆為什麼不是「激進的左派媒體」被下架。他指責，這些媒體故意描述「通俄門」事件真的存在，製造一堆假新聞，到底何時才要向他道歉，他還轉發許多右派人士的貼文以此反擊。

臉書透過聲明指出，無論帳號具有什麼樣的政治形態，只要是宣揚暴力、仇恨的行為都會被禁止，若有人支持這類言論，同樣也會受到限制。美國極右派陰謀論者瓊斯（Alex Jones）也是被禁的人員之一，他2日透過直播表達憤怒，「他們不只是禁止我，還誹謗我。祖克柏（Zuckerberg）為什麼要這樣做？」

《彭博》報導，川普3月就曾指責臉書、谷歌與推特只會偏好對民主黨有利的資訊，還會封鎖部分共和黨的消息。他過往甚至建議，應該去檢查媒體公司的經營許可證，此外，社群媒體公司必須「小心點」。

►►防仇恨言論...臉書凍結極端分子！反猶太者、陰謀論作家全被禁