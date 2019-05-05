薪水不降！英國公司試行「周休3日」　每周工時30hrs效率更高

▲ 英國保險公司將試行周休三日。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

國際中心／綜合報導

你是否常常覺得周休二日根本不夠呢？保險公司Simply Business（後稱SB）將成為嘗試減少員工工時的最大英國公司，在電話客服中心的高壓環境之下工作的數百名客服人員將從9月起試行周休三日，每周工時自37.5小時降至30小時，且薪水不會降低。

《衛報》報導，SB向地主、小型企業出售保險，雇有約500多名員工，將自9月起針對北安普頓（Northampton）的電話客服中心試行新制，可能使250名員工每周多獲得一天假日。該公司負責人表示，他們發現電話客服中心的工作相當高壓，希望這項改變能夠增進員工福祉。

英國惠康基金會（Wellcome Trust）4月宣布取消對總部800多名員工試行周休三日制，因該制度太過複雜，且由於每名員工職務不同，無法公平的套用在每個人身上，但此一案例卻引起SB對該制度的興趣。

SB母公司為價值數十億美元的美國旅行家集團（The Travelers Companies），和2018年就改為周休三日的紐西蘭信託公司Perpetual Guardian高層討論過後，確認該制度將為公司提高生產力，便打消對此的疑慮。

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▲ 電話客服人員長期在高壓環境下工作。（圖／取自免費圖庫pixabay）

位於霍夫（Brighton）的招募顧問公司MRL也有56名員工本月起周休三日，薪水不變。MRL首席執行長史東（David Stone）指出，「我想雇用那些足夠優秀、可以在4天內完成5天份工作的人。」

英國全國工會理事會「工會大會」（TUC）秘書長奧格雷迪（Frances O'grady）表示，周休三日是大多數人希望在本世紀末以前達成的實質目標，工黨也已經委托歷史學家斯基德爾斯基（Robert Skidelsky）調查該制度的益處。

經濟學家凱因斯在1930年預測，現代人一周只需工作15小時，其餘都是休閒時間。但自金融危機以來，英國勞工工時有增無減，因為薪資停滯使人們自願承擔更多工作，才能趕上通貨膨脹的步伐。

SB電話客服中心霍蘭德（Debs Holland）說明，「在我們的客服中心工作真的很難，你幾乎沒有自主權，其他行業比較有彈性。我認為我們應該創造出一個讓他們也能擁有這些優勢的環境。」

▲ 電話客服中心的工作不如其他行業有彈性。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

若要將每周工時自37.5小時降為30小時，又要業績不受影響，就必須將工作效率提高20%。而SB高層相信，只要善用數據分析、網絡和電子郵件，民眾撥打電話客服的頻率就會減少。

當被問及為何不將提高的生產率當成利潤並解雇平均年收入達2.6萬英鎊（約106萬新台幣）的員工時，霍蘭德表示，「這是為了和員工共享優勢，盡可能創造出最棒的工作環境。」

電話客服中心普遍被視為現代社會工廠，全英國約有6200個，雇用近130萬人。專家預測，技術進步可能導致大規模裁員，而SB希望員工選擇多休息一天，或每天減少一點工時，讓他們有時間接送孩子和照顧家人。

霍蘭德指出，「我們有很多員工喜歡騎馬或釣魚，但也有很多員工肩負照顧他人的責任。對這些人來說，這（周休三日）可能會改變他們的生活。」