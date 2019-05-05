北韓無預警試射「逼美上談判桌」　紐時：金正恩要川普讓步妥協

▲ 北韓無預警發射多管火箭彈射器和戰術導向武器，南韓對此表示嚴重關切。（圖／朝中社）

國際中心／綜合報導

北韓4日上午無預警發射多管火箭彈射器和戰術導向武器，引發國際社會關注。紐約時報分析，平壤政府此舉是刻意升高緊張情勢，對美國施壓，拋出重啟談判的訊號，並針對放寬制裁達成妥協。

時間拉回4日上午，北韓於當地時間9時6分至27分（台灣時間8時6分至27分）間，自東部的元山向日本海（南韓稱「東海」）發射一枚短程飛彈，但不久後修正為「飛行物」。根據《朝中社》今日的報導，金正恩親自檢查、指導及下令試射長程多管火箭發射器及戰術導向武器，型號目前尚未公開，但射程應不超過120英里（約193公里）。

紐時指出，北韓4日的短程武器測試是精心安排的結果，利用發射「非」洲際彈道飛彈的方式來製造某種假象，營造更嚴重危機已避開的氣氛，但同時也威脅著下個危機可能隨時到來，除非美國做出讓步。

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▲ 金正恩對試射結果非常滿意。（圖／朝中社）

事實上，北韓去年11月及上個月都做了短程武器試驗，但近期武器測試的範圍逐漸擴大，顯然是北韓領導人金正恩的刻意安排。分析師認為，發射短程武器的目的可能是為了在不激怒美國總統川普的情況下，逼迫陷入僵局的川金會談向前推進。

日本拓殖大學（Takushoku University）研究所國際關係與安全議題教授Hideshi Takesada表示，這次金正恩所傳達的訊息，正是要美國做出妥協，「這就是他們這次發射短程武器的原因。」

美國科學家聯盟（Federation of American Scientists）研究員潘達（Ankit Panda）認為，雖然金正恩向美國發出「外交大門不會永遠敞開」的訊息，但這也有可能是要向北韓人民喊話，「越南河內當時的情況讓他很尷尬，所以他需要讓北韓人民知道，他還是一位強而有力的領導人。」

▼ 面對北韓的動作，川普直到美東時間4日上午9時42分才公開發文，表態對金正恩有信心。（圖／路透）