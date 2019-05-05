窮到只剩錢！1.6億豪宅一次付清　日女漫畫家長年獨居喊空虛

▲ 柴田亞美40出頭時就買下豪宅。（圖／翻攝自推特／@colorful4heart）

國際中心／綜合報導

現代人生活繁忙，只為了趁年輕時多賺點錢，好讓自己未來能不愁吃穿，但日本有一名女漫畫家，早年拚命工作、累積一大筆財富，40幾歲時就一口氣買下價值新台幣4千多萬的豪宅，但因為一心衝事業，完全沒時間談戀愛，就算早就成為有房階級，卻沒有人一起分享，儘管生活無虞，內心卻深感空虛。

現年51歲的柴田亞美年輕時兼職畫四格漫畫，意外大受歡迎，1991年《月刊少年GANGAN》創刊時正式以漫畫家身分出道，且處女作《南國少年奇小邪》就爆紅，還改編成動畫，後期還有《格鬥小霸王》等銷量驚人的知名作品。雖是女性漫畫家，她的作品以男性角色占多數，女角通常只有1至2名，且角色大多性向不明，還會有跨性別角色。

柴田年輕時的生活便是畫漫畫與交稿的無限循環，再加上作品大賣，讓她年紀輕輕就賺滿滿，但這卻也讓她苦惱不已。她日前登上富士電視台綜藝節目「OUT×DELUXE」（アウト×デラックス）表示，雖然活到51歲、擁有一棟價值1.6億日幣（約新台幣4446萬元）的豪宅，至今卻還是單身，讓她直呼「除了錢以外，什麼都沒有滿足。」

由節目中可見，光是客廳就有12.5坪的三房豪宅是柴田在2009年所買下，以長年累積的版稅一次付清，平常和愛犬茶壺相依為命，需要趕稿時就和助手窩在工作室裡埋頭苦幹。她也自爆，因為房子實在太大，平常想要稍微補個眠就會直接躺在走廊上、紅酒當水喝，紓解壓力的方式則是觀賞職業摔角、和現場觀眾一起熱血的大吼。

柴田說明，其實和她一樣是90年代漫畫家的《灌籃高手》、《美少女戰士》、《獵人》、《麻辣教師GTO》作者都曾經「窮到只剩錢」，但至少他們都已經組成家庭，「我卻什麼都沒有。」