曾禁黑人…2019選美冠軍全由黑美人奪得　女律師衝破玻璃天花板

▲克里斯氣勢超強。（圖／翻攝自IG／missncusa）



國際中心／綜合報導

美國最初期的選美比賽禁止白人以外的女子參加，直到近50年以來，黑人女性參賽的情形才變得較為普遍。因此當美國小姐（Miss USA）、美國妙齡小姐（Miss Teen USA）與美利堅小姐（Miss America）的最新冠軍都由黑人女子奪下時，可說是見證了歷史的大進展。

CNN報導，2019年美國小姐冠軍2日揭曉，由身為律師的克里斯（Cheslie Kryst）所拿下；此外，同年度的美國妙齡小姐、美利堅小姐冠軍，分別也都是黑人女子加里斯（Kaliegh Garris）與富蘭克林（Nia Franklin）。

值得注意的是，1920年代有部分選美比賽其實禁止黑人女性角逐，即使有組織決定改變後，依然存有一定的歧視。直到1983年，威廉斯（Vanessa Williams）才成為第一位擁有非裔血統的美國小姐。

此次獲獎的克里斯在兩所大學獲得3個學位，28歲的她是一名律師，目標能夠改革美國的司法體系。她來自北卡羅來納州，專門提供民事訴訟的服務，並免費幫助可能被不公正判處的囚犯，替這些人爭取減刑。

克里斯曾被法官建議應該穿裙子而不是褲子，她認為，不要指點女性得穿哪些衣服，「不管穿裙子或褲子都可以打破玻璃天花板。」她還建立一個部落格，專門討論女性工作服的時尚層面。

18歲的加里斯則來自康乃狄克州（Connecticut），她登上美國妙齡小姐的舞台上帶著一頭自然的捲髮，全身充滿自信。有人曾勸她直髮比較好，不過她無視這些刻板準則，最後用捲髮的樣貌贏得頭銜。

▲加里斯。



23歲的富蘭克林則是2019美利堅小姐冠軍，她對音樂抱有極大熱情，從小在一所幾乎都是白人學生的學校受教育，她總覺得格格不入，「但在長大過程中，我發現我對藝術的喜愛，透過音樂，能幫助我變得正面並知道自己是誰。」現在她與一個非營利組織合作，旨在給予兒童與其他藝術家更多關懷的力量。

▼富蘭克林。（圖／翻攝自IG／niaimanifranklin）



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