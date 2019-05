19字《鬥陣俱樂部》心得報告　19歲女大生獲教授滿分點評！

▲鬥陣俱樂部 。(圖/翻攝自微博)

「我需要那樣個教授!」美國田納西州19歲女大生葛瑞特(Allison Garrett)日前繳交一部電影的心得報告,結果以19字內容獲得滿分100分的分數。她把證據上傳至推特上並說,「這是我的機會,我要抓住」,而給出滿分的課堂教授則是被網友讚爆。

葛瑞特選擇了由布萊德彼特(Brad Pitt)和艾德華諾頓(Edward Norton)主演的經典電影《鬥陣俱樂部》(Fight Club),並寫了19字內容的心得,「鬥陣俱樂部的第一條規則是 - 你不談論鬥陣俱樂部。這就是全部內容。」(The first rule of fight club is you do not talk about fight club. That's it. That's the essay.)

原來這些字是《鬥陣俱樂部》的經典台詞,此部電影講述兩位男主角為了找尋刺激,開始創建了「鬥陣俱樂部」。這看似很難過關的作業,沒想到課堂教授給了滿分,並同時給評語,「對於你的作業,我掙扎了一段時間,不過要提醒你不要在其他教授的課堂做出一樣的事情,他們可能沒有我的幽默感。」

此貼文截至目前為止已經有20萬人按讚,網友說,「這是我目前見過最厲害的事情」、「他們應該繼續讓你這麼做,直到你畢業」、「我需要這樣的教授」。

