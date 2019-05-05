達文西留下未完成畫作　研究：晚年跌倒神經受損「右手變鷹爪手」

▲ 達文西1519年5月2日逝世，今年邁入500周年。（圖／達志影像／美聯社）

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今年是義大利文藝復興畫家達文西（Leonardo da Vinci）逝世500周年，外界對這名藝術大師兼發明家的關注度再度提升。根據「英國皇家醫藥學會」3日一份新研究，達文西晚年很有可能是因為昏迷跌倒導致神經嚴重受損，導致他的右手變成「鷹爪手」，甚至無法用右手握住調色板，大大影響作畫能力，留下包括《蒙娜麗莎》（Mona Lisa）在內等許多未完成畫作。

綜合法新社、CNN報導，達文西晚年右手麻痺，過去多數研究推測，主因可能是中風或杜普宜特朗氏攣縮（Dupuytren's contracture）。只不過，16世紀倫巴第（Lombard）藝術家菲吉諾（Giovanni Ambrogio Figino）所繪製的達文西肖像畫似乎透露出一些蛛絲馬跡。

在這幅畫中，可見達文西的右手放在胸前，且右手明顯用衣物裹著，看似是用吊帶吊著，且手指彎曲僵硬。重建整形外科醫生拉澤里（David Lazzeri）和神經科專科醫生羅西（Carlo Rossi）分析了這幅畫作，並將其與另一幅達文西畫作、傳記做了比較分析。

研究主張，達文西右手的手腕、拇指彎曲，並不是中風後肌肉痙攣時的緊握姿勢。拉澤里認為，達文西在畫中的姿勢，像是俗稱「鷹爪手」的尺神經麻痺，「這或許可以解釋，為什麼在他繪畫生涯的最後5年當中，他在持續教學作畫的同時，留下許多未完成的畫作，其中也包括《蒙娜麗莎》。」