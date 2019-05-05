泰王室成員趴地接受冊封！加冕大典邁第2日　遊行傍晚登場

▲ 泰王瓦吉拉隆功周日上午進行皇家成員授勳儀式。（圖／達志影像／美聯社，下同）

國際中心／綜合報導

泰國國王瓦吉拉隆功（Vajiralongkorn）加冕大典邁入第2天，今上午完成皇家成員授勳冊封新爵位的儀式後，接下來的盛大遊行會在台灣時間傍晚約5時30分登場，屆時瓦吉拉隆功會乘坐金色御轎現身，料新王后素提達（General Suthida Vajiralongkorn）也將現身。

綜合路透社、法新社報導，瓦吉拉隆功周日上午身穿白色制服現身會場，緊接著授勳儀式正式展開，授予皇家成員的皇室位階。其中，14歲的提幫功王子（Dipangkorn Rasmijoti）也在列，他跪在瓦吉拉隆功面前，接受水的洗禮。

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周日另個重頭戲便是傍晚登場的盛大王室遊行。瓦吉拉隆功會從曼谷大皇宮（Grand Palace）出發，並在手持皇家旗幟的紅帽子士兵陪伴之下，先後拜訪僧王寺（Wat Bovoranives）、拉查波比托寺（Wat Rajabopidh）及皇家大寺院（Wat Phra Chetuphon）等3座皇家寺廟，全程路線約7公里，預計這場遊行會持續數小時之久，且新王后素提達也將公開亮相。

對許多泰國人來說，遊行是個可以親眼見到泰王的絕佳機會。現年80歲的Kanha Kitvej先前接受採訪時提到，她今天清晨5時就會來到現場佔位子，參加這場盛大遊行。

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▼ 目前曼谷老城區的道路已封閉，許多民眾身穿黃衣上街，等待傍晚登場的遊行。（圖／路透）